Medicool sezonul 9, 16 octombrie 2025. Balonarea, semnal de alarmă! Ce afectează microbiomul și cum îți poți recăpăta confortul digestiv

Episodul 29 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 16 octombrie 2025. Roxana Blagu povestește despre experiența sa cu balonarea, o problemă care îi dă bătăi de cap încă din copilărie. Alături de Roxana Voica, medic gastroenterolog și Maria Bayerl, medic ORL, aflăm ce este microbiomul, ce alimente îl pot afecta și cât de importante sunt analizele de scaun pentru a ne înțelege mai bine sănătatea digestivă.

Joi, 16.10.2025, 18:15