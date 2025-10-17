Medicool sezonul 9, 17 octombrie 2025. Cum să îți menții tenul tânăr mai mult timp! Secretele Ramonei Olaru
Episodul 30 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 17 octombrie 2025. Ramona Olaru vorbește despre rutina ei de îngrijire care o ajută să-și mențină tenul tânăr și luminos, iar medicul dermatolog oferă sfaturi esențiale despre cum putem preveni îmbătrânirea prematură a pielii. De la alimentație și hidratare până la tratamente dermatologice eficiente, află cum poți avea și tu un ten sănătos și strălucitor.
Vineri, 17.10.2025, 18:00