Medicool sezonul 9, 17 octombrie 2025. Cum scăpăm de bătăturile dureroase de la picioare

Episodul 30 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 17 octombrie 2025. Camelia Balaban povestește despre lupta ei cu bătăturile dureroase, care îi afectează mersul și confortul zilnic. Podologul Pierre Guillaume și specialistul în pedichiură medicală Dorina Barnea explică ce cauzează aceste probleme, cum le putem preveni și care sunt cele mai eficiente metode de tratament pentru a avea din nou picioare sănătoase și fără durere.

Vineri, 17.10.2025, 18:41