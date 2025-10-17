Medicool sezonul 9, 17 octombrie 2025. Mit sau adevăr: Este pâinea prăjită mai sănătoasă decât cea normală?
Episodul 30 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 17 octombrie 2025. Profesorul Dan Vodnar, specialist în Gastronomie Moleculară și Biotehnologii Alimentare, explică dacă pâinea prăjită este cu adevărat mai sănătoasă decât cea normală. Ce se întâmplă, de fapt, în timpul prăjirii și cum ne poate afecta sănătatea consumul frecvent? Află adevărul științific despre un obicei prezent zilnic în multe bucătării.
Vineri, 17.10.2025, 19:00