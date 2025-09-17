Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Alimentele care atrag sau resping tânțarii

Episodul 8 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 17 septembrie 2025. De ce unele persoane sunt mereu „victimele preferate” ale țânțarilor, iar altele scapă aproape neînțepate? Răspunsul ar putea sta chiar în alimentație! Mihail Pautov, alături de invitatele sale Iuliana Lupu, medic dermatolog și Anca Streinu-Cercel, prof. medic primar boli infecțioase, vorbesc despre alimentele care atrag sau resping țânțarii, despre rolul mirosului corporal și al metabolismului.

Miercuri, 17.09.2025, 18:47