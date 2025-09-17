Medicool sezonul 9, 17 septembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre respiratia urât mirositoare

Episodul 8 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 17 septembrie 2025. Mihail Pautov, alături de invitații săi Mihai Gavrilescu, medic ortodont, Maria Bayeri, medic ORL discută despre cauzele reale ale halitozei, de la igiena orală deficitară la afecțiuni digestive sau chiar dezechilibre interne, dar și despre ce putem face pentru a preveni și trata corect această situație. O privire completă asupra anatomiei halitozei și pașii simpli care pot reda încrederea și prospețimea respirației.

Miercuri, 17.09.2025, 18:20