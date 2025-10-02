Medicool sezonul 9, 2 octombrie 2025. Alimentația echilibrată: recomandările specialiștilor pentru un stil de viață sănătos

Episodul 19 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 2 octombrie 2025. Excesele alimentare pot părea greu de evitat, mai ales în perioadele încărcate de stres sau tentații. Florin Cujbă, specialist fitness, Claudia Vîja, psihoterapeut, și Victor Chiper, medic diabetolog, explică ce se întâmplă cu organismul atunci când exagerăm, dar și ce putem face pentru a menține echilibrul dintre plăcerea gustului și sănătate.

Joi, 02.10.2025, 18:25