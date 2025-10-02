Medicool sezonul 9, 2 octombrie 2025. Cum slăbești câteva kilograme fără diete extreme
Episodul 19 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 2 octombrie 2025. Aris Eram vorbește despre dilema dintre slăbitul sănătos și răsfățul culinar, o provocare cu care se confruntă mulți atunci când au doar câteva kilograme în plus. Invitații lui Mihail Pautov, Florin Cujbă, specialist fitness și Claudia Vîja, psihoterapeut, explică ce înseamnă echilibrul real între alimentație, mișcare și sănătatea psihică.
Joi, 02.10.2025, 18:17