Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Asia Express
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
The Ticket
Mireasa
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
MediCOOL
Video
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Remedii naturiste anti-constipație
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Remedii naturiste anti-constipație
Episodul 33 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 22 octombrie 2025. Mihail Pautov și Vania Limban, moașă, prezintă remedii naturiste anti-constipație.
Miercuri, 22.10.2025, 18:45
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Detoxifierea organismului, ce beneficii aduce și cum îl...
Miercuri, 22.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Cauzele cele mai frecvente care pot duce la vertij
Miercuri, 22.10.2025, 18:35
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Ce suferință pot trăda mișcările ochilor
Miercuri, 22.10.2025, 18:30
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Totul despre amețeli. Când trebuie să ajungi la doctor
Miercuri, 22.10.2025, 18:16
Medicool sezonul 9, 21 octombrie 2025. Totul despre eructații, râgâit. Cauze și remedii
Marti, 21.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 21 octombrie 2025. Plantele de apartament: purificatoare de aer sau sursă de...
Marti, 21.10.2025, 18:48
Medicool sezonul 9, 21 octombrie 2025. Brânzeturi bune pentru siluetă. Topul recomandărilor
Marti, 21.10.2025, 18:32
Medicool sezonul 9, 21 octombrie 2025. Testul detergentului - parfumat vs. neparfumat
Marti, 21.10.2025, 18:18
Medicool sezonul 9, 20 octombrie 2025. Sforăitul: cauze, factori de risc și remedii
Luni, 20.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 20 octombrie 2025. Varicocelul, afecțiunea care poate produce infertilitate
Luni, 20.10.2025, 18:50
Medicool sezonul 9, 20 octombrie 2025. Remedii naturale care pot ajuta în tratarea herpesului bucal
Luni, 20.10.2025, 18:30
Medicool sezonul 9, 20 octombrie 2025. Varicele se pot moşteni! Cum scăpăm de ele?
Luni, 20.10.2025, 18:18
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Asia Express, 22 octombrie 2025. Ce echipe intră la cursa pentru ultima șansă
Miercuri, 22.10.2025, 20:48
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Detoxifierea organismului, ce beneficii aduce și cum îl poți face acasă
Miercuri, 22.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Cauzele cele mai frecvente care pot duce la vertij
Miercuri, 22.10.2025, 18:35
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Ce suferință pot trăda mișcările ochilor
Miercuri, 22.10.2025, 18:30
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Totul despre amețeli. Când trebuie să ajungi la doctor
Miercuri, 22.10.2025, 18:16
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Denisa și Cristian, o lună de relație. Ce surprize și-au făcut
Miercuri, 22.10.2025, 16:57
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Cine a câștigat proba de ghicit cuvinte
Miercuri, 22.10.2025, 16:49
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Ce au făcut Adin și Lavinia după ce s-au declarat un cuplu
Miercuri, 22.10.2025, 16:45
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Ce își doresc de la viitorii parteneri Simona și Iolanda, noile concurente din competiție
Miercuri, 22.10.2025, 16:15
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Alexandru și Marius, noii concurenți ai competiției
Miercuri, 22.10.2025, 15:58
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Mama Ștefaniei i-a trimis un mesaj emoționant: „Sunt mândră de tine!”
Miercuri, 22.10.2025, 15:33
Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Motivul pentru care Nicoleta nu vrea să îl mai cunoască pe Ionuț
Miercuri, 22.10.2025, 15:20
Ultimele știri
Trending
20:48
Asia Express, 22 octombrie 2025. Ce echipe intră la cursa pentru ultima șansă
19:00
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Detoxifierea organismului, ce beneficii aduce și cum îl poți face acasă
18:45
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Remedii naturiste anti-constipație
18:35
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Cauzele cele mai frecvente care pot duce la vertij
18:30
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Ce suferință pot trăda mișcările ochilor
18:16
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Totul despre amețeli. Când trebuie să ajungi la doctor
Vezi ultimele stiri
1
Michele Morrone, surprins în compania unei blonde misterioase în Milano. Ce s-a întâmplat cu românca Bogdana Tancău
2
Câte kilograme are Bianca Drăgușanu. Detaliul pe care puțini îl știau despre șatenă
3
Afacerea cu care Ramona Olaru vrea să dea lovitura. Prezentatoarea trece din fața camerelor într-un domeniu neașteptat
4
Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe decizia
5
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
6
Ce planuri de viitor are Cuza de la Noaptea Târziu cu iubita lui, Alexandra.Dezvăluirea matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x