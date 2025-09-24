Medicool sezonul 9, 24 septembrie 2025. Alopecia: experiența lui Giani Olaru și soluțiile medicilor

Episodul 13 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 24 septembrie 2025. Căderea părului este o experiență prin care trec milioane de oameni, dar când devine cu adevărat o problemă? Giani Olaru povestește lupta ei cu alopecia androgenică, iar board-ul medical explică ce factori influențează sănătatea scalpului, care sunt alimentele benefice și ce soluții există pentru prevenirea degradării și încetinirea căderii părului.

Miercuri, 24.09.2025, 18:30