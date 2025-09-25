Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Viața cu vitiligo: povestea Corneliei Niculae și sfaturile medicilor
Logo show

Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Viața cu vitiligo: povestea Corneliei Niculae și sfaturile medicilor

Episodul 14 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 25 septembrie 2025. Cornelia Niculae își împărtășește experiența cu vitiligo, de la momentul în care a descoperit boala până la modul în care i s-a schimbat viața. Alături de mărturia sa, Claudia Vîja, psihoterapeut și Monica Paun, medic dermatolog, explică ce înseamnă vitiligo și, mai ales, cum poți învăța să te împaci cu afecțiunea.
Joi, 25.09.2025, 18:30
x
Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Mituri despre curățarea urechilor: leacuri care nu funcționează

Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Mituri despre curățarea urechilor: leacuri care nu funcționează

Logo show Joi, 25.09.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Surpriză de proporții pentru Liviu. Cine l-a vizitat

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Surpriză de proporții pentru Liviu. Cine l-a vizitat

Logo show Joi, 25.09.2025, 16:58 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Publicul i-a votat pe Liviu și Emily să fie încătușați timp de 12 ore!

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Publicul i-a votat pe Liviu și Emily să fie încătușați timp de 12 ore!

Logo show Joi, 25.09.2025, 16:46 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Teoria Saminei în legătură cu Alexandru

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Teoria Saminei în legătură cu Alexandru

Logo show Joi, 25.09.2025, 16:41 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Sorin e de părere că Ionuț și Emily se potrivesc

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Sorin e de părere că Ionuț și Emily se potrivesc

Logo show Joi, 25.09.2025, 15:59 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Alexandra a primit o scrisoare din partea familiei: „Mi s-a luat o piatră de pe inimă!”

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Alexandra a primit o scrisoare din partea familiei: „Mi s-a luat o piatră de pe inimă!”

Logo show Joi, 25.09.2025, 15:23 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Băieții cred că Kiprianos își dorește să fie în centrul atenției!

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Băieții cred că Kiprianos își dorește să fie în centrul atenției!

Logo show Joi, 25.09.2025, 15:07 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Diana, pusă în dificultate de AdrenaLinia! Ce decizie a trebuit să ia

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Diana, pusă în dificultate de AdrenaLinia! Ce decizie a trebuit să ia

Logo show Joi, 25.09.2025, 14:28 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Cristian, nemulțumit că Liviu l-a eliminat de la Task-ul Cătușelor: „M-a deranjat justificarea”

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Cristian, nemulțumit că Liviu l-a eliminat de la Task-ul Cătușelor: „M-a deranjat justificarea”

Logo show Joi, 25.09.2025, 14:16 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Perseil

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Perseil

Logo show Joi, 25.09.2025, 12:22 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Importanța consumului de fibre! Cum să atingi necesarul zilnic

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Importanța consumului de fibre! Cum să atingi necesarul zilnic

Logo show Joi, 25.09.2025, 11:33 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Show-ul de magie al lui Robert Tudor a stârnit hohote de râs în platou: „Cum ai făcut, mă?!”

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Show-ul de magie al lui Robert Tudor a stârnit hohote de râs în platou: „Cum ai făcut, mă?!”

Logo show Joi, 25.09.2025, 10:58
x