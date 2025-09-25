Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Viața cu vitiligo: povestea Corneliei Niculae și sfaturile medicilor

Episodul 14 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 25 septembrie 2025. Cornelia Niculae își împărtășește experiența cu vitiligo, de la momentul în care a descoperit boala până la modul în care i s-a schimbat viața. Alături de mărturia sa, Claudia Vîja, psihoterapeut și Monica Paun, medic dermatolog, explică ce înseamnă vitiligo și, mai ales, cum poți învăța să te împaci cu afecțiunea.

Joi, 25.09.2025, 18:30