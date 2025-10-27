Antena
Medicool sezonul 9, 27 octombrie 2025. Siesta, mit sau terapie?
Medicool sezonul 9, 27 octombrie 2025. Siesta, mit sau terapie?
Episodul 36 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 27 octombrie 2025. Medicul MIhail Pautov și boardul medical spun care sunt diferențele dintre siesta și power nap.
Luni, 27.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 27 octombrie 2025. Oboseala cronică, semnele care îți spun când e cazul...
Luni, 27.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 27 octombrie 2025. Testului adevărului! Cât zahăr se află în dulciurile...
Luni, 27.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 24 octombrie 2025. Alcoolul, efecte neștiute pentru corp
Vineri, 24.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 24 octombrie 2025. Ce se întâmplă în corpul nostru când consumăm...
Vineri, 24.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 24 octombrie 2025. Cum îți dai seama dacă mierea e pe bune sau e doar un...
Vineri, 24.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 23 octombrie 2025. Cristiana Dorin a învins cancerul, dar se luptă cu...
Joi, 23.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 23 octombrie 2025. Intervențiile despre care nu se discută, dar care aduc...
Joi, 23.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 23 octombrie 2025. De ce nu trebuie depășită limita de viteză
Joi, 23.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Detoxifierea organismului, ce beneficii aduce și cum îl...
Miercuri, 22.10.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Remedii naturiste anti-constipație
Miercuri, 22.10.2025, 18:45
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Cauzele cele mai frecvente care pot duce la vertij
Miercuri, 22.10.2025, 18:35
Medicool sezonul 9, 22 octombrie 2025. Ce suferință pot trăda mișcările ochilor
Miercuri, 22.10.2025, 18:30
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diana Belghiru
Marti, 28.10.2025, 10:27
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Eugenia Puchi
Marti, 28.10.2025, 10:14
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Cum arată un somn normal pentru câini şi pisici
Marti, 28.10.2025, 10:10
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job
Marti, 28.10.2025, 10:02
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Ce mâncăm ca să ne îmbunătățim starea de bine
Marti, 28.10.2025, 09:21
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Sfaturi pentru utilizarea responsabilă a trotinetelor ca alternativă de transport urban
Marti, 28.10.2025, 09:01
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de discuții în contradictoriu!
Marti, 28.10.2025, 08:46
Super Neatza, 28 octombrie 2025. La mulți ani, Alina!
Marti, 28.10.2025, 08:44
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 18 grade
Marti, 28.10.2025, 08:27
Asia Express, 27 octombrie 2025. Cât de bine îți cunoști partenerul din Asia Express? Răspunsurile amuzante ale concurenților
Luni, 27.10.2025, 23:30
Asia Express, 27 octombrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și a primit biletele către Coreea de Sud
Luni, 27.10.2025, 22:45
Asia Express, 27 octombrie 2025. Concurenții au avut de construit castelul de nisip perfect! Emil Rengle distruge munca lui Alejandro
Luni, 27.10.2025, 22:30
Ultimele știri
Trending
10:37
(P) Cum va fi vremea până pe 20 noiembrie 2025. Estimările meteo pentru următoarele 4 săptămâni
10:27
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diana Belghiru
10:14
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Eugenia Puchi
10:10
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Cum arată un somn normal pentru câini şi pisici
10:02
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job
10:00
Mireasa, sezon 10. Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi a fost botezat. Primele imagini cu chipul micuțului David Noah
Vezi ultimele stiri
1
Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat
2
Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu. "Scuze, am o întrebare legată de..."
3
Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
4
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Cât costă bolizii de lux
5
Cum arată casa lui Dani Oțil din Corbeanca. Matinalul de la Neatza locuiește acolo de mai bine de 14 ani
6
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
