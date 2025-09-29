Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Ce riști dacă nu mergi la dentist: cazul unui pacient care și-a pierdut dantura

Episodul 16 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 29 septembrie 2025. Frica de stomatolog poate avea consecințe dramatice. Este și cazul unui pacient, Victor Peneacă. Din cauza amânărilor repetate, a ajuns să își piardă aproape toată dantura. Medicul stomatolog Alina Scorțea explică ce se întâmplă atunci când nu mergem la controale regulate, cum evoluează problemele dentare netratate și de ce prevenția este cea mai bună soluție pentru un zâmbet sănătos.

