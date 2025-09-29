Medicool sezonul 9, 29 septembrie 2025. Fitness pentru toate genurile: diferențele dintre femei și bărbați la sală
Episodul 16 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 29 septembrie 2025. Carmen Brumă, masterand nutriție, alături de Florin Cujbă, specialist fitness, explică cum aceleași exerciții pot fi abordate diferit de femei și bărbați. Află care sunt particularitățile fiziologice, stilurile de antrenament recomandate și cum poți adapta rutina pentru rezultate optime, indiferent de gen.
Luni, 29.09.2025, 18:36