Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 3 noiembrie 2025. Miochimia oculară: De ce se zbate ochiul și când trebuie să ne îngrijorăm
Logo show

Medicool sezonul 9, 3 noiembrie 2025. Miochimia oculară: De ce se zbate ochiul și când trebuie să ne îngrijorăm

Episodul 41 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 noiembrie 2025. Dr. Elena Suvac, medic oftalmolog, explică de ce apare miochimia oculară, fenomenul cunoscut popular ca „zbătutul ochiului”. De la cauze banale precum stresul și oboseala, până la posibile afecțiuni oculare, află ce transmite corpul tău atunci când apar aceste spasme și când este cazul să mergi la medic.
Luni, 03.11.2025, 18:00
x
Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Liviu și Emily, gesturi pasionale care au atras toate privirile

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Liviu și Emily, gesturi pasionale care au atras toate privirile

Logo show Luni, 03.11.2025, 16:56 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Lavinia și Diana, reacții după decizia lui Virgil de a o nominaliza pe Ștefania

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Lavinia și Diana, reacții după decizia lui Virgil de a o nominaliza pe Ștefania

Logo show Luni, 03.11.2025, 16:49 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Florina și Alex, noul cuplu al competiției

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Florina și Alex, noul cuplu al competiției

Logo show Luni, 03.11.2025, 16:10 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Diana și Sorin, tachinări în timpul petrecerii: Va veni și sărutul

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Diana și Sorin, tachinări în timpul petrecerii: Va veni și sărutul

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:58 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. De ce s-a supărat Cristian la petrecere

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. De ce s-a supărat Cristian la petrecere

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:28 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Ionuț, apropieri și atingeri cu Simona: Simțeam nevoia de afecțiune

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Ionuț, apropieri și atingeri cu Simona: Simțeam nevoia de afecțiune

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Motivul pentru care cunoașterea dintre Loredana s-a terminat: Te uiți după o altă fată!

Mireasa sezonul 12, 3 noiembrie 2025. Motivul pentru care cunoașterea dintre Loredana s-a terminat: Te uiți după o altă fată!

Logo show Luni, 03.11.2025, 15:03 Aris Eram: Eu când văd reduceri și văd chestii care îmi plac cheltui fără măsură

Aris Eram: Eu când văd reduceri și văd chestii care îmi plac cheltui fără măsură

Luni, 03.11.2025, 15:00 Ce surprize ne așteaptă în acest an de Black Friday?

Ce surprize ne așteaptă în acest an de Black Friday?

Luni, 03.11.2025, 15:00 Radu Bucălae: Black Friday e ca o întâlnire cu cineva pe care-l pândești de mult

Radu Bucălae: Black Friday e ca o întâlnire cu cineva pe care-l pândești de mult

Luni, 03.11.2025, 15:00 Mark Stam: E olimpiada reducerilor și ar fi păcat să nu fiu primul

Mark Stam: E olimpiada reducerilor și ar fi păcat să nu fiu primul

Luni, 03.11.2025, 15:00 Cristian Porcari: Ai senzația ca totul e gratis

Cristian Porcari: Ai senzația ca totul e gratis

Luni, 03.11.2025, 15:00
x