Medicool sezonul 9, 3 noiembrie 2025. Miochimia oculară: De ce se zbate ochiul și când trebuie să ne îngrijorăm

Episodul 41 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 noiembrie 2025. Dr. Elena Suvac, medic oftalmolog, explică de ce apare miochimia oculară, fenomenul cunoscut popular ca „zbătutul ochiului”. De la cauze banale precum stresul și oboseala, până la posibile afecțiuni oculare, află ce transmite corpul tău atunci când apar aceste spasme și când este cazul să mergi la medic.

Luni, 03.11.2025, 18:00