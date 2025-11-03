Medicool sezonul 9, 3 noiembrie 2025. Uleiul de arahide, avocado sau floarea-soarelui? Ce ulei e mai sănătos pentru gătit

Episodul 41 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 noiembrie 2025. Dan Vodnar, profesor de gastronomie biomoleculară și biotehnologii alimentare, explică ce tip de ulei este cel mai potrivit pentru gătit, în funcție de punctul de ardere și de compoziția nutritivă. Află care dintre uleiurile de arahide, avocado sau floarea-soarelui este cea mai bună alegere pentru sănătate și gust.

Luni, 03.11.2025, 18:15