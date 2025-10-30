Antena Căutare
Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Gabriela Airinei: Cum a pedalat România cu diabet tip 1 și a depășit orice limită

Episodul 39 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 30 octombrie 2025. Gabriela Airinei povestește cum a reușit să parcurgă Turul României pe bicicletă în timp ce trăiește cu diabet tip 1, o performanță unică. Victor Chiper, medic diabetolog, și Florin Cujbă, specialist în fitness, oferă sfaturi prețioase pentru persoanele cu diabet, explicând cum să-și gestioneze boala și să-și mențină performanța fizică.
Joi, 30.10.2025, 18:14
