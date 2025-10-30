Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene, despre experiența sa cu boala autoimună Basedow-Graves

23:40 30 oct

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alexia planifică o întâlnire „întâmplătoare” cu Tudor, dar adevărul iese la iveală: „A fost o greșeală”

23:35 30 oct

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a întâmplat

22:50 30 oct

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alina află că tatăl ei a vrut să îl dea afară pe Toby din casa socială: „Voiai să scapi de el de tot!”

22:00 30 oct

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Basty trage linie! Toby trebuie să-și găsească un job sau să părăsească locuința socială

21:45 30 oct

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana nu crede versiunea oficială despre moartea lui Robert: „Damian e un criminal”

21:30 30 oct

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Damian îi spune Victoriei că o iubește și că vrea să îi mai acorde o șansă, în ciuda greșelilor din trecut