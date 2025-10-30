Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene, despre experiența sa cu boala autoimună Basedow-Graves
Logo show

Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene, despre experiența sa cu boala autoimună Basedow-Graves

Episodul 39 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene vorbește despre diagnosticul de boală autoimună Basedow-Graves, explicând cum i-a schimbat viața și ce provocări a întâmpinat. Medicul endocrinolog Sorina Herman și cardiologul Alexandru Covaciu oferă explicații despre această afecțiune, simptomele ei și cum poate fi gestionată eficient pentru a menține sănătatea și calitatea vieții.
Joi, 30.10.2025, 19:00
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alexia planifică o întâlnire „întâmplătoare” cu Tudor, dar adevărul iese la iveală: „A fost o greșeală”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alexia planifică o întâlnire „întâmplătoare” cu Tudor, dar adevărul iese la iveală: „A fost o greșeală”

Logo show Joi, 30.10.2025, 23:40 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alina află că tatăl ei a vrut să îl dea afară pe Toby din casa socială: „Voiai să scapi de el de tot!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alina află că tatăl ei a vrut să îl dea afară pe Toby din casa socială: „Voiai să scapi de el de tot!”

Logo show Joi, 30.10.2025, 22:50 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Basty trage linie! Toby trebuie să-și găsească un job sau să părăsească locuința socială

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Basty trage linie! Toby trebuie să-și găsească un job sau să părăsească locuința socială

Logo show Joi, 30.10.2025, 22:00 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana nu crede versiunea oficială despre moartea lui Robert: „Damian e un criminal”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana nu crede versiunea oficială despre moartea lui Robert: „Damian e un criminal”

Logo show Joi, 30.10.2025, 21:45 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Damian îi spune Victoriei că o iubește și că vrea să îi mai acorde o șansă, în ciuda greșelilor din trecut

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Damian îi spune Victoriei că o iubește și că vrea să îi mai acorde o șansă, în ciuda greșelilor din trecut

Logo show Joi, 30.10.2025, 21:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana își dorește să mai dea o șansă relației cu Alexia: „Nu vreau să mai fugim una de alta”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana își dorește să mai dea o șansă relației cu Alexia: „Nu vreau să mai fugim una de alta”

Logo show Joi, 30.10.2025, 21:00 Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Mit sau adevăr: Zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb?

Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Mit sau adevăr: Zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb?

Logo show Joi, 30.10.2025, 18:25 Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Gabriela Airinei: Cum a pedalat România cu diabet tip 1 și a depășit orice limită

Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Gabriela Airinei: Cum a pedalat România cu diabet tip 1 și a depășit orice limită

Logo show Joi, 30.10.2025, 18:14 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Cine a câștigat provocarea „Închiși în careul minții”

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Cine a câștigat provocarea „Închiși în careul minții”

Logo show Joi, 30.10.2025, 17:00 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Se distanțează Cosmin de Loredana? Ce simte concurenta

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Se distanțează Cosmin de Loredana? Ce simte concurenta

Logo show Joi, 30.10.2025, 16:42 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Nicoleta a oprit cunoașterea cu Ionuț! Care este motivul

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Nicoleta a oprit cunoașterea cu Ionuț! Care este motivul

Logo show Joi, 30.10.2025, 16:30 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Seară dificilă pentru concurenți. Momentul în care Alexandru s-a enervat și a jignit

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Seară dificilă pentru concurenți. Momentul în care Alexandru s-a enervat și a jignit

Logo show Joi, 30.10.2025, 15:58
x