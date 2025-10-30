Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene, despre experiența sa cu boala autoimună Basedow-Graves
Episodul 39 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene vorbește despre diagnosticul de boală autoimună Basedow-Graves, explicând cum i-a schimbat viața și ce provocări a întâmpinat. Medicul endocrinolog Sorina Herman și cardiologul Alexandru Covaciu oferă explicații despre această afecțiune, simptomele ei și cum poate fi gestionată eficient pentru a menține sănătatea și calitatea vieții.
Joi, 30.10.2025, 19:00