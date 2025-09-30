Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are
Logo show

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are

Episodul 17 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 30 septembrie 2025. Rosul unghiilor pare un tic banal, dar în realitate poate ascunde probleme emoționale și poate afecta serios sănătatea. Psihologul Geta Udrea explică de ce apare acest obicei și ce spune despre starea noastră interioară, iar medicul dermatolog Georgiana Gheba arată ce riscuri dermatologice și infecții pot apărea.
Marti, 30.09.2025, 18:27
x
Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prăjeala și sănătatea inimii: pericolul ascuns pentru vasele de sânge

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prăjeala și sănătatea inimii: pericolul ascuns pentru vasele de sânge

Logo show Marti, 30.09.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:42 Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prostata și impactul ei asupra vieții bărbatului

Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Prostata și impactul ei asupra vieții bărbatului

Logo show Marti, 30.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Mamele, comentarii pe marginea despărțirilor recente

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Mamele, comentarii pe marginea despărțirilor recente

Logo show Marti, 30.09.2025, 16:42 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Diana, o discuție lămuritoare cu Sorin, după ce a ales să facă un pas în spate

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Diana, o discuție lămuritoare cu Sorin, după ce a ales să facă un pas în spate

Logo show Marti, 30.09.2025, 16:09 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Motivul pentru Emily s-a certat cu Denisa și Ștefania

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Motivul pentru Emily s-a certat cu Denisa și Ștefania

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:58 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Alexandra interesată să afle dacă Virgil este interesat de Ștefania!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Alexandra interesată să afle dacă Virgil este interesat de Ștefania!

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:44 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, buchet de flori pentru Emily: Iartă-mă!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, buchet de flori pentru Emily: Iartă-mă!

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:39 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Ștefania, încurajată de fete după despărțirea de Liviu: Jalnic și josnic!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Ștefania, încurajată de fete după despărțirea de Liviu: Jalnic și josnic!

Logo show Marti, 30.09.2025, 15:32 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, despre Emily: Îmi place rău!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Liviu, despre Emily: Îmi place rău!

Logo show Marti, 30.09.2025, 14:37 Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Adin și Lavinia s-au despărțit, însă discuțiile au continuat: Nu am nevoie de milă!

Mireasa sezonul 12, 30 septembrie 2025. Adin și Lavinia s-au despărțit, însă discuțiile au continuat: Nu am nevoie de milă!

Logo show Marti, 30.09.2025, 14:21 Super Neatza, 30 septembrie 2025. Sfaturi pentru a ne organiza mai bine şi a gestiona corect timpul

Super Neatza, 30 septembrie 2025. Sfaturi pentru a ne organiza mai bine şi a gestiona corect timpul

Logo show Marti, 30.09.2025, 11:56
x