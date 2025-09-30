Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Ce ascunde obiceiul de a roade unghiile și ce riscuri are

Episodul 17 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 30 septembrie 2025. Rosul unghiilor pare un tic banal, dar în realitate poate ascunde probleme emoționale și poate afecta serios sănătatea. Psihologul Geta Udrea explică de ce apare acest obicei și ce spune despre starea noastră interioară, iar medicul dermatolog Georgiana Gheba arată ce riscuri dermatologice și infecții pot apărea.

