Medicool sezonul 9, 30 septembrie 2025. Infarct la 37 de ani: povestea lui Cristian Ciucă și explicațiile unui medic cardiolog

Episodul 17 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 30 septembrie 2025. Cristian Ciucă a trecut printr-o experiență cutremurătoare: un infarct la doar 37 de ani. Povestea lui ridică întrebări importante despre stilul de viață, riscuri și prevenție. Medicul cardiolog Ștefan Busnatu analizează cazul și explică de ce infarctele apar tot mai des la vârste tinere și ce putem face pentru a ne proteja inima.

Marti, 30.09.2025, 18:42