Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Ella Vișan, concluzie tranșantă după Bonfire: „Nunta ar concretiza nefericirea amândurora”

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Întoarse de la Bonfire, fetele au împărtășit ispitelor ce au văzut despre partenerii lor. Ella Vișan a mărturisit că nu îl mai recunoaște pe Andrei Lemnaru și că bărbatul din imagini nu este omul cu care a venit pe insulă. Într-un ton ironic, a spus că este „mândră” că el s-a redescoperit și că a învățat să facă complimente altor femei. Concluzia ei a fost una tranșantă: relația nu poate continua printr-o nuntă care ar concretiza nefericirea amândurora.

Luni, 18.08.2025, 21:10