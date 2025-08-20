Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Andrei Lemnaru, reacție după imaginile văzute la Bonfire

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Andrei Lemnaru, Marius Avram și Marian Grozavu le-au povestit ispitelor feminine ce imagini au fost difuzate la Bonfire. Cel mai afectat s-a dovedit a fi Andrei, care a rememorat momentele surprinse cu logodnica sa, Ella Vișan, și ispita Teo Costache. Noaptea petrecută împreună de cei doi a stârnit un val de reacții din partea concurentului. Vizibil marcat de cele văzute, Andrei a mărturisit că în aceste condiții nunta planificată nu mai poate avea loc.

Miercuri, 20.08.2025, 20:43