Medicool sezonul 9, 15 septembrie 2025. Combinatii ciudate de ingrediente care pot susține sănatatea
Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 15 septembrie 2025. Mihail Pautov, alături de Carmen Brumă, discută despre cele mai neobișnuite și ciudate combinații de ingrediente care, surprinzător, pot susține sănătatea și bunăstarea organismului. De la mixuri inedite de fructe și legume până la alimente mai puțin obișnuite, cei doi explorează beneficiile nutritive și cum putem integra aceste combinații în dieta zilnică.
Luni, 15.09.2025, 19:00