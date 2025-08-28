Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Victoria îi confirmă Anei că tatăl ei este Damian

În episodul 1 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 28 august 2025, Ana nu mai rezistă și se duce direct la Victoria să o confrunte pentru faptul că a mințit-o, din nou, în legătură cu tatăl ei. Aceasta i-a explicat cum s-a întâmplat totul. Victoria i-a povestit cum a ajuns să se culce cu Damian și să rămână însărcinată cu el. Ea i-a recunoscit că era atrasă de acesta, dar a ales să nu-i spună bărbatului pentru că este un om periculos.

