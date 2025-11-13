Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Alexia primește o nouă lovitură! Damian ar fi putut să fie tatăl ei

În episodul 11 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 13 noiembrie 2025, George s-a interesat de perioada în care Damian a fost la închisoare pentru a se asigura că nu ar putea să fie tatăl Alexiei, așa cum Victoria a aflat de la Lili. El îi spune Victoriei totul, moment în care Alexia intră pe ușă și aude totul.

Joi, 13.11.2025, 22:10