Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Alexia primește o nouă lovitură! Damian ar fi putut să fie tatăl ei
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Alexia primește o nouă lovitură! Damian ar fi putut să fie tatăl ei

În episodul 11 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 13 noiembrie 2025, George s-a interesat de perioada în care Damian a fost la închisoare pentru a se asigura că nu ar putea să fie tatăl Alexiei, așa cum Victoria a aflat de la Lili. El îi spune Victoriei totul, moment în care Alexia intră pe ușă și aude totul.
Joi, 13.11.2025, 22:10
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. George o cere în căsătorie pe Victoria într-un cadru romantic

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. George o cere în căsătorie pe Victoria într-un cadru romantic

Logo show Joi, 13.11.2025, 22:35 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Basty îi mărturisește și Sandrei adevărul despre fosta lui soție

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Basty îi mărturisește și Sandrei adevărul despre fosta lui soție

Logo show Joi, 13.11.2025, 21:32 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Basty a primit un mesaj cutremurător: Damian a omorât-o pe soția ta

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Basty a primit un mesaj cutremurător: Damian a omorât-o pe soția ta

Logo show Joi, 13.11.2025, 21:00 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Matei a fost amenințat cu un pistol de Damian

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. Matei a fost amenințat cu un pistol de Damian

Logo show Joi, 13.11.2025, 20:30 Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Mirela Retegan ne spune totul despre relația cu fiica ei, Maya

Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Mirela Retegan ne spune totul despre relația cu fiica ei, Maya

Logo show Joi, 13.11.2025, 18:58 Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Povestea Cristianei, tânăra care în patru luni a ajuns la aproape 30 de kilograme

Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Povestea Cristianei, tânăra care în patru luni a ajuns la aproape 30 de kilograme

Logo show Joi, 13.11.2025, 18:32 Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Parodontoza - semne care ne trimit la medicul stomatolog

Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Parodontoza - semne care ne trimit la medicul stomatolog

Logo show Joi, 13.11.2025, 18:08 Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Cum îi facem pe cei mici să mănânce sănătos

Medicool sezonul 9, 13 noiembrie 2025. Cum îi facem pe cei mici să mănânce sănătos

Logo show Joi, 13.11.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Casian, o poveste de viață marcantă! Mama l-a părăsit când el avea 16 ani!

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Casian, o poveste de viață marcantă! Mama l-a părăsit când el avea 16 ani!

Logo show Joi, 13.11.2025, 16:52 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ionuț și Simona s-au declarat în cuplu! Ce surpriză a pregătit concurentul

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ionuț și Simona s-au declarat în cuplu! Ce surpriză a pregătit concurentul

Logo show Joi, 13.11.2025, 16:43 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Suferință fără margini pentru Adin după ce a pierdut provocarea cabinei telefonice

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Suferință fără margini pentru Adin după ce a pierdut provocarea cabinei telefonice

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:50 Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ce vorbe urâte a spus Sorin despre Diana: Nu mai ratez!

Mireasa sezonul 12, 13 noiembrie 2025. Ce vorbe urâte a spus Sorin despre Diana: Nu mai ratez!

Logo show Joi, 13.11.2025, 15:44
x