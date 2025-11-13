Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 11, 13 noiembrie 2025. George o cere în căsătorie pe Victoria într-un cadru romantic

În episodul 11 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 13 noiembrie 2025, după ce a primit inelul de logodnă de la mama sa, George ia inițiativa și o cere în căsătorie pe Victoria într-un cadru de vis, amenajat cu multă dragoste. El a legat-o la ochi și a surprins-o cu adevărat cu ce a pregătit pentru momentul atât de mult așteptat.

Joi, 13.11.2025, 22:35