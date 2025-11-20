Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 12, 20 noiembrie 2025. Damian îl înjunghie pe Costache, șoferul lui! Care e motivul

În episodul 12 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 20 noiembrie 2025, Costache iese din închisoare, fiind pus în control judiciar. La ieșirea din secția de poliție, bărbatul a fost așteptat de Damian. Omul de afaceri l-a înjunghiat într-o parcare subterană. Tatăl lui Ducu a fost luat prin surprindere de gestul celui pe care îl considera șef.

Joi, 20.11.2025, 23:30