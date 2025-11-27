Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Alex îl confruntă pe Damian: Am crezut că m-ai adoptat pentru că țineai la mine!
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Alex îl confruntă pe Damian: Am crezut că m-ai adoptat pentru că țineai la mine!

În episodul 13 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 27 noiembrie 2025, Alexandru și Damian poartă o discuție aprinsă: „Ana e sânge din sângele meu, pe tine te-am crescut ca pe copilul meu, ție îți rămâne totul, Ana nu vrea nimic. Ce vrei, de ce ai venit?”. „Am crezut că țineai la mine, apoi am aflat că nu mi s-au prelevat organe pentru că aveam o gaură în inimă”, a zis tânărul.
Joi, 27.11.2025, 21:30
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Alexia îi face o mărturisire șocantă lui Constance: Damian l-a omorât pe Leo!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Alexia îi face o mărturisire șocantă lui Constance: Damian l-a omorât pe Leo!

Logo show Joi, 27.11.2025, 23:26 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Tudor află că ONG-ul va fi supus unui audit

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Tudor află că ONG-ul va fi supus unui audit

Logo show Joi, 27.11.2025, 22:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Ana îl întâlnește pe Alex, fiul adoptiv al lui Damian

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Ana îl întâlnește pe Alex, fiul adoptiv al lui Damian

Logo show Joi, 27.11.2025, 21:00 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Damian o avertizează pe Ana că ar putea fi în pericol

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Damian o avertizează pe Ana că ar putea fi în pericol

Logo show Joi, 27.11.2025, 20:30 Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Alimente care balonează vs. alimente care ajută digestia. Ce trebuie să știi

Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Alimente care balonează vs. alimente care ajută digestia. Ce trebuie să știi

Logo show Joi, 27.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Beneficiile Qigong: respirație, energie, echilibru

Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Beneficiile Qigong: respirație, energie, echilibru

Logo show Joi, 27.11.2025, 18:45 Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Un accident i-a luat mersul! Povestea lui Adrian Izgoană și drumul greu al recuperării

Medicool sezonul 9, 27 noiembrie 2025. Un accident i-a luat mersul! Povestea lui Adrian Izgoană și drumul greu al recuperării

Logo show Joi, 27.11.2025, 18:30 Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Au început repetițiile pentru dansul mirilor

Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Au început repetițiile pentru dansul mirilor

Logo show Joi, 27.11.2025, 16:59 Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Teoria doamnei Cristiana despre Nicoleta și Alexandru: „Ați fi o amenințare!”

Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Teoria doamnei Cristiana despre Nicoleta și Alexandru: „Ați fi o amenințare!”

Logo show Joi, 27.11.2025, 16:37 Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Liviu și Emily au aflat părerile publicului despre ei

Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Liviu și Emily au aflat părerile publicului despre ei

Logo show Joi, 27.11.2025, 15:59 Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Iolanda și Alexandru au discutat despre Nicoleta și cele întâmplate între ei

Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Iolanda și Alexandru au discutat despre Nicoleta și cele întâmplate între ei

Logo show Joi, 27.11.2025, 15:32 Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Iolanda vrea să știe cum se vede situația ei prin ochii celorlalți! Ce i-a spus Diana

Mireasa sezonul 12, 27 noiembrie 2025. Iolanda vrea să știe cum se vede situația ei prin ochii celorlalți! Ce i-a spus Diana

Logo show Joi, 27.11.2025, 15:19
x