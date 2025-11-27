Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Alex îl confruntă pe Damian: Am crezut că m-ai adoptat pentru că țineai la mine!

În episodul 13 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 27 noiembrie 2025, Alexandru și Damian poartă o discuție aprinsă: „Ana e sânge din sângele meu, pe tine te-am crescut ca pe copilul meu, ție îți rămâne totul, Ana nu vrea nimic. Ce vrei, de ce ai venit?”. „Am crezut că țineai la mine, apoi am aflat că nu mi s-au prelevat organe pentru că aveam o gaură în inimă”, a zis tânărul.

Joi, 27.11.2025, 21:30