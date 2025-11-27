Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 13, 27 noiembrie 2025. Ana îl întâlnește pe Alex, fiul adoptiv al lui Damian

În episodul 13 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 27 noiembrie 2025, acasă la Basty, Alexandru se întâlnește cu Damian, Tudor și Ana. „Nu mă prezinți fiicei tale? M-ai uitat deja, nu? Alexandru Negru”, a zis tânărul, prezentându-se Anei. „Băiatul ăsta a apărut la mine la ușă și spune că e fiul tău adoptiv”, a zis Basty. „Da, el credea mă m-ai vândut pentru organe. Am aflat și asta. Urâtă meserie ți-ai ales”, a zis tânărul.

Joi, 27.11.2025, 21:00