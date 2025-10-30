Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana își dorește să mai dea o șansă relației cu Alexia: „Nu vreau să mai fugim una de alta”

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, după ce află că sora ei se întoarce acasă, Ana decide că vrea să fie alături de ea și să repare legătura pierdută dintre ele. Deși mama ei are rezerve și nu este sigură că este o idee bună, Ana insistă că își dorește să se mute din nou acasă, hotărâtă să o ia de la capăt și să refacă relația cu Alexia.

Joi, 30.10.2025, 21:00