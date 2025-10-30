Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana nu crede versiunea oficială despre moartea lui Robert: „Damian e un criminal”

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, Ana și Tudor rămân șocați după ce află din raportul medicului că moartea lui Robert Coman, redactorul şef al instituţiei media unde s-a angajat Ana, a fost cauzată de un infarct. Totuși, nu acceptă această explicație și este convinsă că Damian are legătură cu moartea lui: „E un criminal”. Hotărâtă să afle adevărul, ea se aliază cu Matei pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu adevărat.

Joi, 30.10.2025, 21:45