Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Basty trage linie! Toby trebuie să-și găsească un job sau să părăsească locuința socială

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, Toby se confruntă cu dezamăgirea refuzurilor primite din partea caselor de discuri, iar tristețea lui devine tot mai vizibilă. Situația se complică atunci când Basty o roagă pe avocata Oana să-l anunțe că, dacă nu își va găsi un loc de muncă, va trebui să părăsească locuința socială. În ciuda problemelor, frații lui Toby îl încurajează: „Nu-ți mai pierde speranța, urmează-ți visul. Noi credem în tine.”

Joi, 30.10.2025, 22:00