Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Damian îi spune Victoriei că o iubește și că vrea să îi mai acorde o șansă, în ciuda greșelilor din trecut

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, ignorat de Ana, Damian caută sprijin la Tudor și îi dezvăluie amănunte șocante din trecutul său, cum a ajuns să se implice în trafic ilegal de copii și cum a preluat controlul unei rețele periculoase. Încercând să câștige încrederea celor din jur, el îi mărturisește Victoriei că își dorește o nouă șansă alături de ea și Ana, visând la o familie unită, în ciuda greșelilor din trecut.

Joi, 30.10.2025, 21:30