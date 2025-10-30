Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Damian îi spune Victoriei că o iubește și că vrea să îi mai acorde o șansă, în ciuda greșelilor din trecut
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Damian îi spune Victoriei că o iubește și că vrea să îi mai acorde o șansă, în ciuda greșelilor din trecut

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, ignorat de Ana, Damian caută sprijin la Tudor și îi dezvăluie amănunte șocante din trecutul său, cum a ajuns să se implice în trafic ilegal de copii și cum a preluat controlul unei rețele periculoase. Încercând să câștige încrederea celor din jur, el îi mărturisește Victoriei că își dorește o nouă șansă alături de ea și Ana, visând la o familie unită, în ciuda greșelilor din trecut.
Joi, 30.10.2025, 21:30
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alexia planifică o întâlnire „întâmplătoare” cu Tudor, dar adevărul iese la iveală: „A fost o greșeală”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alexia planifică o întâlnire „întâmplătoare” cu Tudor, dar adevărul iese la iveală: „A fost o greșeală”

Logo show Joi, 30.10.2025, 23:40 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alina află că tatăl ei a vrut să îl dea afară pe Toby din casa socială: „Voiai să scapi de el de tot!”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alina află că tatăl ei a vrut să îl dea afară pe Toby din casa socială: „Voiai să scapi de el de tot!”

Logo show Joi, 30.10.2025, 22:50 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Basty trage linie! Toby trebuie să-și găsească un job sau să părăsească locuința socială

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Basty trage linie! Toby trebuie să-și găsească un job sau să părăsească locuința socială

Logo show Joi, 30.10.2025, 22:00 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana nu crede versiunea oficială despre moartea lui Robert: „Damian e un criminal”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana nu crede versiunea oficială despre moartea lui Robert: „Damian e un criminal”

Logo show Joi, 30.10.2025, 21:45 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana își dorește să mai dea o șansă relației cu Alexia: „Nu vreau să mai fugim una de alta”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025. Ana își dorește să mai dea o șansă relației cu Alexia: „Nu vreau să mai fugim una de alta”

Logo show Joi, 30.10.2025, 21:00 Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene, despre experiența sa cu boala autoimună Basedow-Graves

Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Iuliana Pepene, despre experiența sa cu boala autoimună Basedow-Graves

Logo show Joi, 30.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Mit sau adevăr: Zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb?

Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Mit sau adevăr: Zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb?

Logo show Joi, 30.10.2025, 18:25 Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Gabriela Airinei: Cum a pedalat România cu diabet tip 1 și a depășit orice limită

Medicool sezonul 9, 30 octombrie 2025. Gabriela Airinei: Cum a pedalat România cu diabet tip 1 și a depășit orice limită

Logo show Joi, 30.10.2025, 18:14 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Cine a câștigat provocarea „Închiși în careul minții”

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Cine a câștigat provocarea „Închiși în careul minții”

Logo show Joi, 30.10.2025, 17:00 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Se distanțează Cosmin de Loredana? Ce simte concurenta

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Se distanțează Cosmin de Loredana? Ce simte concurenta

Logo show Joi, 30.10.2025, 16:42 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Nicoleta a oprit cunoașterea cu Ionuț! Care este motivul

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Nicoleta a oprit cunoașterea cu Ionuț! Care este motivul

Logo show Joi, 30.10.2025, 16:30 Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Seară dificilă pentru concurenți. Momentul în care Alexandru s-a enervat și a jignit

Mireasa sezonul 12, 30 octombrie 2025. Seară dificilă pentru concurenți. Momentul în care Alexandru s-a enervat și a jignit

Logo show Joi, 30.10.2025, 15:58
x