Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 9, 30 octombrie 2025.Alexia planifică o întâlnire „întâmplătoare” cu Tudor, dar adevărul iese la iveală: „A fost o greșeală”

În episodul 9 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 30 octombrie 2025, Alexia îi cere lui Șerban să organizeze o întâlnire aparent întâmplătoare cu Tudor, însă planul ei nu rămâne secret pentru mult timp. Ionuț descoperă intenția ei și află și Ana, iar pentru a salva aparențele, Alexia recunoaște că întâlnirea a fost planificată, dar o prezintă ca pe o „greșeală” și explică: „Să te faci bine face parte dintr-un proces. Nu sunt încă acolo unde vreau să ajung”.

Joi, 30.10.2025, 23:40