Chefi la cuțite | Sezonul 16, 1 decembrie 2025. Dragoș Porumb, Liviu Florin, Ștef Alexandru și Răzvan Bercea au realizat o premieră! Ce au făcut

Episodul 9 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 1 decembrie 2025. Patru concurenți din Oradea, Dragoș Porumb (28 de ani), Liviu Florin (36 de ani), Ștef Alexandru (25 de ani) și Răzvan Bercea (36 de ani), au adus o premieră la Chefi la cuțite, găsind împreună în echipă. Preparatele lor au atras atenția juraților încă din primele momente. La final, concurenții au primit 4 cuțite!

Luni, 01.12.2025, 21:02