Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 noiembrie 2025. Cum îl învață Bogdan Curiman pe chef Ștefan Popescu să fie super șmecher!

23:28 23 nov

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 noiembrie 2025. Rebeca Filip, trecut dureros: 22 de ani am fost dependentă!

23:25 23 nov

Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția și ce au gătit concurenții. Ce povești de viață au unii

23:20 23 nov

Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce poveste de viață are concurenta Rebeca Filip, care i-a surprins pe chefi cu preparatul

23:12 23 nov

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 noiembrie 2025. De la machiaj la bucătărie. Iată cu ce i-a surprins Ana Maria Ștefan pe chefi

23:00 23 nov

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 noiembrie 2025. Alexandru Dima, poveste copleșitoare: Mama a zis că se duce în vacanță și nu s-a mai întors!

22:40 23 nov

Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025.Ce chef a câștigat amuleta de azi! Ce avantaj va avea echipa sa în battle-uri