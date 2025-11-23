Antena Căutare
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 noiembrie 2025. Cum îl învață Bogdan Curiman pe chef Ștefan Popescu să fie super șmecher!

Episodul 4 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 23 noiembrie 2025. Bogdan Curiman, 41 de ani, sensei în arte marțiale, a intrat în platou hotărât să-i impresioneze cu un piept de pui cu smântână și ciuperci. Concurentul a făcut chiar și un scurt exercițiu de arte marțiale cu chef Ștefan Popescu. În final, preparatul nu a convins și nu a primit niciun cuțit.
Duminica, 23.11.2025, 20:15
