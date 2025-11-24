Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Bogdan Panaite, despre experiența de la un hotel din Anglia: A trebuit să culeg măcriș pentru 200 de porții de cheescake!

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Bogdan Panaite a venit cu mult entuziasm în fața chefilor Concurentul în vârstă de 29 de ani, vine din București și este bucătar. Acesta a pregătit pentru ediția difuzată în această seară o rețetă care i-a cucerit cu adevărat pe jurați. El a obținut 4 cuțite, însă a recunoscut că țintea direct către cuțitul de aur.

Luni, 24.11.2025, 22:54