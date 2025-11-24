Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Constantin Popescu si fiica lui, Eva Maria, o experiență de neuitat în platoul show-ului culinar! Emoțiile au copleșit-o pe fetiță!

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Constantin Popescu, în vârstă de 32 de ani, din Suceava, a venit însoțit de fiica sa, Eva Maria, pentru a avea parte împreună de o experiență de neuitat. În timp ce el a preparat un borș de fasole cu afumătură în pâine și salată cu ceapă roșie, ea a gătit clătite cu cremă de brânză și mascarpone Jurații au fost impresionați cu adevărat de gustul preparatelor lor, motiv pentru care le-au oferit 4 cuțite.

Luni, 24.11.2025, 21:30