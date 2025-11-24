Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Ioan Bârgu a trecut printr-o depresie gravă: Viața mea nu mai avea niciun sens!

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Ioan Bârgu, în vârstă din 38 de ani, a venit din Bacău cu gândul de a obține cuțitul de aur. El este Private Chef și a pregătit o farfurie deosebită care a câștigat încrederea a trei chefi. Cei care i-au oferit cuțit au fost Chef Orlando, Chef Sautner și Chef Ștefan, însă cel pe care și-l dorea cu adevărat a fost cel al lui Chef Richard.

Luni, 24.11.2025, 23:48