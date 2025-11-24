Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Maria Moraru Quagliano, italianca cu o poveste impresionantă de viață! Rudele i-au acuzat soțul că o obliga să practice prostituția!

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Maria Moraru Quagliano, în vârstă de 51 ani, vine din Puglia, Italia. Ea este antreprenor și s-a gândit să le pregătească chefilor spaghetti cu mozarella, pesto și roșii. Concurenta a recunoscut că ar merge mai departe în echipa lui Chef Richard, însă cele trei cuțite pe care le-a primit au fost de la Chef Orlando, Chef Sautner și Chef Ștefan.

Luni, 24.11.2025, 22:45