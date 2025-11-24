Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Maria Vîlceanu a vrut să-i suprindă pe jurați cu o supă cremă de mici! Chef Richard: N-am văzut in viața mea așa ceva!

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Maria Vîlceanu, în vârstă de 27 de ani, este creator de conținut pe TikTok și a venit în fața chefilor cu o supă cremă de mici, care nu i-a încântat prea tare totuși pe jurați. Din păcate, ea nu a primit niciun cuțit, însă a reușit să îi amuze și să îi binedispună pe jurați cu zâmbetul desenat pe mici.

Luni, 24.11.2025, 23:17