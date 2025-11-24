Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 noiembrie 2025. Mark Bryan a intrat în platou pe tocuri și în fustă: Asta este îmbrăcămintea cu care merg la birou!

Episodul 5 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 noiembrie 2025. Mark Bryan a impresionat cu adevărat telespectatorii și jurații, și nu doar cu preparatul său, ci și cu felul în care acesta a apărut în platou. În vârstă de 65 de ani, este de meserie inginer în robotică și a venit din Germania pentru a-și arăta talentul său inclusiv în domeniul gastronomiei, uimindu-i pe chefi cu fajitas cu tortilla.

Luni, 24.11.2025, 23:55