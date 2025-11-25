Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Adrian Tănăsescu i-a întristat profund pe chefi cu povestea lui de viață: Soția mea s-a sinucis la două luni după naștere!

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Adrian Mădălin Tănăsescu, în vârstă de 41 de ani este un inspector ANAF și vine din București. Concurentul a pregătit o ruladă de biscuiți cu nucă de cocos și a primit 4 cuțite. Jurații nu au fost impresionați doar de preparatul său, ci și de povestea lui de viață care i-a întristat profund.

