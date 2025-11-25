Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Bradley, cel mai înalt om din Africa, i-a uluit pe jurați cu mărimea de la pantofi

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Bradley este cel mai înalt om din Africa. În vârstă de 23 de ani, el a preparat o mâncare tradițională din Kenya, intitulată Ugali nanyama, însă i-a uluit pe chefi cu înălțimea sa de 2,5 metri și cu mărimea la pantofi de 58 de cm. Cei patru jurați s-au pus lângă el și s-au măsurat, au făcut skanderbeg, iar apoi i-au oferit și un cuțit de argint pe lângă cele patru pe care le-a obținut pentru preparatul său.

