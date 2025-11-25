Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Concurenta a lucrat pentru Regina Angliei

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Sergiu Smerea și Emilia Răducanu, doi actori și creatori de conținut celebri în România care și-au dorit să îi încânte pe chefi cu preparatele lor. Ei s-au duelat în sandwich-uri cu vită și au așteptat verdictul juraților cu sufletul la gură. Ambii au primit 4 cuțite, însă doar Emilia va trece mai departe în bootcamp, în timp ce Sergiu se bucură de un cuțit de argint special.

Marti, 25.11.2025, 22:04