Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Cu ce preparate au venit să-i impresioneze pe chefi, Antonela Nicolaescu, Oana Zidaru și Izel Ali

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Antonela Nicolaescu este o altă concurentă care și-a dorit să îi impresioneze pe chefi, motiv pentru care a decis să gătească gnocchi cu suc de nuci și o mimosa. Oana Zidaru a fost următoarea concurentă care și-a făcut apariția în platou. Ea are 39 de ani și deține o afacere proprie. La emisiune ea a decis să prepare bomboane tiramisu și a obținut un cuțit din partea lui Chef Sautner și unul din partea lui Chef Ștefan. Izel Ali, o româncă de etnie tătară din Constanța, l-a cucerit pe Chef Richard în adevăratul sens al cuvântului, mai ales că ea a fost prima persoană tătară pe care el a cunoscut-o. Ea are 25 de ani și a gătit midye baklava, un preparat care i-a adus un câștig uriaș, și anume: 4 cuțite.

Marti, 25.11.2025, 23:00