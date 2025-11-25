Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Liliana Suru a trecut prin momente grele după ce a plecat în Italia: Fiul meu nu mă mai recunoștea!

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Liliana Suru, o româncă stabilită la Roma, în vârstă de 44 de ani, care este bucătar de meserie și care a venit cu multă încredere în fața chefilor. Concurenta a pregătit calamari umpluți cu burrata și roșii uscate și a reușit să obțină un singur cuțit, din partea lui Chef Ștefan, deoarece preparatul său nu i-a convins îndeajuns și pe ceilalți jurați.

Marti, 25.11.2025, 20:58