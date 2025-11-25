Chefi la cuțite | Sezonul 16, 25 noiembrie 2025. Maria Gabriela Cazan i-a impresionat pe jurați cu preparatul său!

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 25 noiembrie 2025. Maria Gabriela Cazan, în vârstă de 27 de ani, a venit din Franța și a pregătit tentacule de caracatiță cu cremă de sfeclă roșie. Ea este sous chef și a trăit unele dintre cele mai intense sentimente în fața celor patru jurați. Pentru preparatul ei, românca a primit trei cuțite și multe felicitări pentru una dintre cele mai bune caracatițe mâncate de cei patru jurați în platoul Chefi la cuțite.

Marti, 25.11.2025, 22:50