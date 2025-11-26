Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Alexandru Novăcescu se consideră o persoană introvertită. Ce l-a determinat să se înscrie la emisiune

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Alexandru Novăcescu, un bucătar din Caraș Severin, în vârstă de 32 de ani, a venit la emisiune cu gândul de a ajunge cât mai departe și, de ce nu, să câștige marele premiu. Concurentul a gătit piept de pui supreme cu piure de cartofi și usturoi copt și a primit 4 cuțite care i-au adus un mare zâmbet pe față, fiind extrem de mândru de faptul că a reușit să îi cucerească pe chefi.

Miercuri, 26.11.2025, 20:58