Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Alina Oprea i-a fermecat pe jurați! Dialog siropos între chef Richard și concurentă
Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Alina Elena Oprea, în vârstă de 36 de ani, este director de marketing și a venit la emisiune să demonstreze că are o pasiune uriașă și pentru lumea gastronomiei. Concurenta a gătit chifteluțe marinate în sos de roșii cu măsline și a reușit să obțină cuțite de la Chef Sautner, Chef Richard și Chef Orlando.
Miercuri, 26.11.2025, 23:19